Um incêndio em vegetação mobiliza o Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (23), em Juiz de Fora. O fogo se alastra em uma área próxima a residências, nas imediações da Rua João Faria Júnior, nº 229, fazendo divisa entre os bairros Bom Clima e Bandeirantes.

Seis militares e duas viaturas operacionais estão no local, trabalhando no combate direto às chamas e na proteção das edificações vizinhas. A causa do incêndio ainda é indeterminada.

Tags:

Bombeiro | bombeiros | incêndio