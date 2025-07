O artista visual Vinícius Chagas ministra uma oficina de desenho voltada para as paisagens de Juiz de Fora, neste sábado (26), a partir das 9h. A atividade é gratuita e já oferece todos os materiais necessários. Porém, as vagas são limitadas e podem ser feitas a partir do formulário compartilhado no instagram da Funalfa.

Intitulada “Traços da Memória: A Paisagem Cultural em Desenho”, a prática artística será conduzida para uma turma de 20 alunos, trazendo uma reflexão sobre a visão urbana da cidade. A proposta é utilizar o desenho como ferramenta de memória e expressão artística.



O primeiro encontro da atividade será realizado no Mercado Cultural AICE – no segundo piso do Mercado Municipal, localizado na R. Doutor Paulo Frontin, 170 – como parte da programação do Festival de Inverno FestivAice.

Já o segundo encontro será ministrado no dia 2 de agosto, no Museu Mariano Procópio, e terá como objetivo o desenho em campo, passando por diversas paisagens de Juiz de Fora.

Com 50 anos de carreira, Vinícius Chagas é autor dos painéis que passaram por um processo de restauração e retornaram ao Mercado Municipal.