O Memorial da República Presidente Itamar Franco, espaço da Pró-reitoria de Cultura da UFJF, está com inscrições abertas para a 2ª edição de 2025 do projeto “Férias no Memorial”, uma programação especialmente voltada para o público infantil, que acontece desta terça-feira (29) a sexta-feira (1º).

A programação inclui oficinas de desenho, pintura, colagem e cinema, todas destinadas a crianças de 7 a 12 anos. Os materiais artísticos serão disponibilizados pelo Memorial. As oficinas são gratuitas e têm vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas on-line, por meio dos formulários específicos disponíveis para cada atividade, e permanecem abertas até o preenchimento das vagas ou o início das atividades.

A confirmação da inscrição será realizada por e-mail, com orientações adicionais sobre a atividade. É importante que os responsáveis verifiquem atentamente a faixa etária, a data e o horário de cada oficina no momento da inscrição. Além disso, recomendamos que as crianças compareçam com roupas confortáveis e que possam ser manchadas durante as oficinas.

Atenção especial às famílias:

A equipe do Memorial solicita que responsáveis por crianças com TEA, TDAH ou outras necessidades específicas avaliem, com atenção, se será necessário o acompanhamento direto durante a atividade. Se a criança tiver um nível de suporte mais avançado ou necessitar de atenção individualizada, recomendamos que um familiar permaneça junto ao grupo durante toda a oficina.

A equipe responsável projeto “Férias no Memorial” está preparada para acolher todos os participantes, mas assinala que o acompanhamento próximo da família faz toda a diferença para a ambientação e a segurança da criança que necessitam de atenção específica.

Em caso de dúvidas, a equipe está disponível pelo e-mail cultura.memorial@ufjf.br ou pelo WhatsApp: 2102-3594.

Programação completa:

Terça-feira (29)

- Oficina de Desenho: Retratos

Horário: 10h às 12h

Faixa etária: 7 a 9 anos

Vagas: 15

- Oficina de Pintura: CineGuache

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 10 a 12 anos

Vagas: 15

Quarta-feira (30)

- Oficina de Colagem

Horário: 10h às 12h

Faixa etária: 7 a 9 anos

Vagas: 15

- Oficina de Cinema: Meu Primeiro Filme

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 10 a 12 anos

Vagas: 15

Ministrada por Enrico Mancini, pesquisador e crítico de cinema. Reside em Juiz de Fora, onde é mestrando na linha de Cinema e Audiovisual do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF. Seu objetivo com a oficina é ensinar a jovens e crianças sobre o poder criativo das imagens em movimento e oferecer ferramentas para um pensamento crítico diante delas.

Quinta-feira (31)

Oficina de Desenho: CinePapel

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 7 a 9 anos

Vagas: 15

Sexta-feira (1º)

Oficina de Pintura: Retratos

Horário: 10h às 12h

Faixa etária: 10 a 12 anos

Vagas: 15

Ministrada por Luana Dias, graduada no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design da UFJF e graduanda em Licenciatura em Artes Visuais pela mesma instituição. Tem trajetória acadêmica com foco em mediação artística e arte-educação em museus.

Serviço:

Mais informações no Intagram: memorialitamarfranco