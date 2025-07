Um incêndio em um veículo mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã desse sábado (26), na Avenida Brasil. O incidente, que não deixou vítimas, ocorreu na margem direita da via, próximo ao cruzamento com a Rua Halfeld.

O fogo atingiu um furgão modelo Fiat/Fiorino Trekking, consumindo a parte interna, a lataria e a área do capô. O condutor do veículo relatou aos bombeiros que percebeu um forte cheiro de combustível e parou para verificar. Ao sair do carro, as chamas já se alastravam.

A guarnição do Corpo de Bombeiros agiu isolando a área e utilizando água e equipamentos de proteção para combater o incêndio. A ação evitou que o fogo se espalhasse para outros veículos ou estruturas próximas.

A Avenida Brasil precisou ser parcialmente interditada durante o trabalho, mas foi liberada logo em seguida.

O veículo foi deixado sob a responsabilidade do proprietário, que foi orientado a acionar um guincho para a remoção. O automóvel permaneceu no acostamento, sem obstruir a passagem.