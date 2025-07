A 22ª Campanha de Popularização Teatro & Dança de Juiz de Fora será realizada entre os dias 1º e 31 de agosto. O evento é promovido pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (Apac-JF), em parceria com o SINPARC/BH.

A programação inclui 40 espetáculos, seis oficinas e o 1º Festival de Cenas Curtas da APAC/JF. As apresentações ocorrerão em teatros e centros culturais da cidade.

A solenidade de abertura será no dia 1º de agosto, às 19h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, com apresentação do espetáculo “Geni”, do Coletivo de Teatro Experimental Libertas, de Ubá.

O Festival de Cenas Curtas acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no Teatro da Sociedade Filarmônica, com entrada gratuita. Serão 13 cenas apresentadas por artistas de Juiz de Fora, Rio de Janeiro e São Paulo.

No sábado, 2 de agosto, às 10h, será realizado um cortejo artístico do Parque Halfeld até o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.

A venda de ingressos teve início em 24 de julho. Os bilhetes promocionais custam R$ 10 e R$ 15 e estão disponíveis no trailer da Apac-JF, no Parque Halfeld. Também serão vendidos na portaria dos teatros, com valores de até R$ 40. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro ou PIX.

O evento conta com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).