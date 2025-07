Um homem de 65 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de um ônibus na Avenida Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora, na noite desse domingo (27).

O Samu foi acionado com a informação de que a vítima havia sofrido uma queda da própria altura dentro do coletivo. No entanto, ao chegar ao local, a equipe encontrou o paciente já em parada cardiorrespiratória.

Foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 20 minutos, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado no local.