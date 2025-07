O Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) foi considerado o museu brasileiro mais influente do mundo durante a MuseumWeek 2025. Este é o terceiro ano consecutivo em que a Instituição figura no topo do ranking entre os concorrentes nacionais. O museu, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura (Procult) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ocupou a 28ª colocação da lista divulgada pela Culture For Causes Network, organizadora do evento, subindo 16 posições em relação ao ano anterior.

“É com imenso orgulho que celebramos mais uma conquista marcante. Este reconhecimento, de alcance global, reafirma o compromisso da UFJF com o acesso democrático à cultura e aos bens musealizados do Mamm”, comemora o superintendente do museu, Aloisio Castro.

A conquista se torna ainda mais significativa ao coincidir com a celebração dos 20 anos de fundação do museu: “são duas décadas de dedicação, crescimento e transformação, sempre pautadas pelo diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a valorização da produção artística e o incentivo à reflexão crítica em torno da vida e obra do poeta universal Murilo Mendes.”

Engajamento

Os dados divulgados foram obtidos e analisados através da plataforma Talkwalker. Os números refletem o engajamento digital gerado durante os dias de realização do evento (de 2 a 8 de junho) e ao longo de todo o mês. De acordo com a Culture For Causes Network, o período estendido reflete a natureza das dinâmicas das redes sociais, nas quais o conteúdo nem sempre é visualizado ou engajado imediatamente.

Para tornar a classificação mais justa, optou-se por utilizar uma metodologia específica: “os museus foram inicialmente classificados com base em seu engajamento digital total. Esses números brutos foram então convertidos para uma escala logarítmica, permitindo comparações justas entre instituições de tamanhos e públicos muito distintos. O resultado é uma medida refinada de influência, que reflete tanto o alcance quanto a capacidade de promover interações significativas no ambiente on-line”, explica o texto divulgado pela organização do evento.

Juntos

A MuseumWeek é um evento virtual que acontece anualmente com o intuito de promover museus e instituições culturais ao redor do mundo. Neste ano, os participantes foram convidados a pensar sobre um tema central: “juntos”. A proposta era refletir sobre a união entre a sociedade, o meio ambiente e as novas tecnologias. Os temas foram: inteligência artificial em museus, movimento, jogo, convivência, acessibilidade, visitas a museus e oceanos.

O conteúdo do Mamm que gerou maior engajamento nas redes sociais abordou o museu como um espaço de encontro, descoberta e transformação. No vídeo, a pesquisadora e professora Glòria José, da Universidad de Lleida (Espanha), compartilhou suas primeiras impressões ao visitar o museu durante o 9º Colóquio Arte em Trânsito, realizado em julho. Ela destacou, em especial, o papel simbólico do Cometa Halley na vida de Murilo Mendes, abordado na obra de Leonino Leão, em exibição na mostra “Murilo Mendes: para ligar o eterno ao tempo ido”.

Democratização

Outras publicações destacaram obras do acervo, exposições e projetos de acessibilidade. O superintendente do Mamm destaca que ações como a MuseumWeek são oportunidades para que os museus promovam uma maior aproximação entre seus acervos e a sociedade. “Ao ocuparmos também o ambiente digital com conteúdos como estes, contribuímos para a democratização do conhecimento e ampliamos o alcance dos nossos acervos e ações. É uma reafirmação do compromisso dos museus universitários em promover uma mediação entre pesquisa, cultura e sociedade.”

O Mamm participa da MuseumWeek desde 2019 e todos os conteúdos publicados durante os eventos podem ser conferidos no Instagram e Facebook do museu.