Após nove dias de caminhada, os 93 romeiros que participam da tradicional "Caminhada da Fé" estão próximos de chegar ao Santuário Nacional de Aparecida. O grupo partiu de Juiz de Fora com destino à Basílica no último dia 19 de julho, e a chegada está prevista para a tarde desta terça-feira (29).

Durante o percurso, os fiéis caminharam cerca de 32 km por dia, saindo sempre às 4h da manhã após a oração do terço. A peregrinação conta com o apoio de quatro pessoas e dois veículos, além da acolhida de comunidades locais em escolas e igrejas ao longo do trajeto.

Entre os participantes, há destaque para a diversidade de idades: uma jovem de 18 anos e um senhor de 86. Segundo a coordenadora Miriam Brandão, o grupo tem se mantido unido e animado, mesmo diante dos desafios, como a chuva que alagou um dos pontos de descanso em Vargem Grande.

O trecho final da caminhada ocorre pela movimentada Rodovia Presidente Dutra, exigindo atenção redobrada dos romeiros. A Caminhada da Fé é realizada anualmente em julho e reúne participantes em um momento de fé, superação e espiritualidade.





