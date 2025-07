A Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), promove nos dias 29 e 30 de julho o Curso de Brigada de Incêndio Florestal. A capacitação acontece no Parque Municipal Wilson Coury Jabour (antigo Parque da Lajinha), das 8h às 17h.

Com foco na prevenção e combate a incêndios em Unidades de Conservação e áreas verdes urbanas, o curso reúne 23 participantes, incluindo representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Defesa Civil, voluntários dos NUPDECs, SESI Campestre e Prefeitura de Coronel Pacheco.

A formação combina aulas teóricas e práticas, abordando o comportamento do fogo, uso de EPIs, técnicas de combate inicial, segurança em campo e simulações. A iniciativa integra as ações de manejo preventivo realizadas no parque, como limpeza de trilhas, monitoramento de focos de calor e educação ambiental.





