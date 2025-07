A campanha de vacinação antirrábica animal na zona rural de Juiz de Fora começa na próxima semana, quarta-feira (6), uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde.

A ação segue até 26 de agosto e será realizada com postos fixos e equipes volantes, que atuarão simultaneamente em diversas localidades para garantir a imunização de cães, gatos e animais de produção.

A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade, conforme orientações do Ministério da Saúde. Bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos também devem ser imunizados, reforçando a proteção dos rebanhos e da população local.

Desde 1998, Juiz de Fora não registra casos de raiva em cães e gatos, porém casos em bovinos e equinos ainda são identificados na zona rural, geralmente transmitidos por morcegos hematófagos.

Além da imunização, é importante do atendimento imediato em caso de mordeduras, arranhões ou contato com saliva de animais possivelmente contaminados. Nestes casos, os moradores devem procurar o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, referência regional no tratamento antirrábico.

Confira o cronograma da campanha:

06/08/2025 - Torreões



Estrada de Pirapetinga – Busca Ativa (Posto Volante): 09h às 18h

UBS Torreões (Posto Fixo): 08h às 12h30

Fumaça (Posto Fixo): 13h às 15h

Estrada de Torreões – Busca Ativa (Posto Volante): 15h às 18h

07/08/2025 - Monte Verde / Torreões

Privilégio/Angolinha (Posto Volante): 08h às 14h

UBS Monte Verde (Posto Fixo): 14h30 às 16h

MG 353 (Trecho Monte Verde) – Busca Ativa (Posto Volante): 16h30 às 18h

Jacutinga – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

08/08/2025 - Monte Verde / Expominas

Entroncamento de Torreões – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 11h

Mascate – Busca Ativa (Posto Volante): 11h30 às 15h

MG 353 (Próximo ao Frigorífico da Ponte) – Busca Ativa (Posto Volante): 15h30 às 18h

Expominas (Estrada da Lagoa até início do asfalto) – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

11/08/2025 - Monte Verde

Estrada do Vagão, Condomínio Pedra Branca, MG 353 até Fazenda São Mateus – Busca Ativa (Posto Volante): 08h30 às 18h

Pires – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

12/08/2025 - Sarandira / Caeté

UBS Sarandira (Posto Fixo): 08h às 11h30

Estrada de Sarandira a Caeté, Fazenda Santana, Fazenda São Lourenço – Busca Ativa (Posto Volante): 12h às 18h

UBS Caeté (Posto Fixo): 08h às 11h30

Estrada de Caeté (região Fazenda Fortaleza) – Busca Ativa (Posto Volante): 12h30 às 18h

13/08/2025 - Rosário de Minas

Estrada de Palmital – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

Campo do Rosário (Posto Fixo): 08h às 11h30

UBS Rosário (Posto Fixo): 12h30 às 14h

Estrada do Rosário – Busca Ativa (Posto Volante): 14h30 às 18h

14/08/2025 - Penido / Valadares

Condomínio Ribeirão do Carmo / Cafezal – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 12h

UBS Penido (Posto Fixo): 12h30 às 14h30

Estrada de Penido a Rosário, até antiga Escola Municipal Criciúma – Busca Ativa (Posto Volante): 14h30 às 18h

Escola Municipal Camilo Guedes (Posto Fixo): 08h às 14h

Região da Fazenda Santa Maria – Busca Ativa (Posto Volante): 14h30 às 18h

15/08/2025 - Penido / Valadares

Fazenda do Carmo / Estrada da Pedra / Estrada do Carmo – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

Região da Estrada da Estação Ferroviária – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

18/08/2025 - Igrejinha / Toledos

Bar do Marasco (Posto Fixo): 08h às 11h30

Bar do Vicente (Posto Fixo): 12h às 14h

Estrada de Humaitá – Busca Ativa (Posto Volante): 14h30 às 18h

UBS Toledos (Posto Fixo): 08h às 11h30

Estrada de Toledos – Busca Ativa (Posto Volante): 12h30 às 18h

19/08/2025 - Igrejinha / Buieié

UBS Igrejinha (Posto Fixo): 08h às 12h30

Estrada do Vermelho / Fazenda do Tanque – Busca Ativa (Posto Volante): 13h às 18h

Estrada de Buieié (Início pela antiga Escola Belmiro Braga) – Busca Ativa (Posto Volante): 09h às 18h

20/08/2025 - Igrejinha / Taquaral

Condomínio Caracol – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 12h

Vila São Sebastião – Busca Ativa (Posto Volante): 12h30 às 14h30

BR 267 (Região Igrejinha), Praça Dias Tavares – Busca Ativa (Posto Volante): 15h às 18h

Estrada de Taquaral – Busca Ativa (Posto Volante): 09h às 18h

21/08/2025 - Dias Tavares / Chapéu D’Uvas / Paula Lima

Praça de Dias Tavares (Posto Fixo): 08h às 11h30

Granjeamento – Busca Ativa (Posto Volante): 12h30 às 18h

UBS Chapéu D’Uvas (Posto Fixo): 08h às 10h30

Praça de Paula Lima (Posto Fixo): 11h30 às 15h

Estrada do Tinguá/Varginha – Busca Ativa (Posto Volante): 15h30 às 18h

22/08/2025 - Barreira do Triunfo / Humaitá

Estrada de Campo Grande – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

UBS Humaitá (Posto Fixo): 08h às 12h

Granjeamento e Trevo de Torreões – Busca Ativa (Posto Volante): 12h30 às 18h

25/08/2025 - Barreira do Triunfo / Enseada

Estrada do Náutico, Pedra Branca, Maracujá, Ribeirão – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

Bairro Jardim Emaús – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 12h30

Condomínio Enseada – Busca Ativa (Posto Volante): 13h às 18h

26/08/2025 - Região do Bairro Milho Branco / Santa Cruz / Linhares

Morro do Sabão, Vila São Vicente, Vila Theodoro, Condomínio Pedra Bonita – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 15h

Condomínio Park da Cachoeira / Fazendinhas Vale do Sol – Busca Ativa (Posto Volante): 15h30 às 18h

Fazenda do Yung, Estrada da Pedreira, Vale dos Peões, Vila Almeida, Vale das Frutas – Busca Ativa (Posto Volante): 08h às 18h

