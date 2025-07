No trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, os Agentes de Combate às Endemias de Juiz de Fora realizam as rotas de vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município, abrangendo todas as regiões urbanas da cidade até esta sexta-feira (1º).

As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

É importante o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Confira as rotas dos agentes nesta semana (28/7 a 1/8):

Cidade Alta (Região Oeste)

Santos Dumont

Região Leste

Ladeira

Bonfim

Região Nordeste

Vila dos Sonhos

Região Norte

Jardim Natal

Distrito Industrial

Ponte Preta

Araújo

Nova Benfica

São Damião

Santa Cruz

São Francisco de Paula

Região Central

Democrata

Vale do Ipê

Região Sudeste

Nossa Senhora de Lourdes

Região Sul

Cruzeiro do Sul

