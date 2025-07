Em Juiz de Fora, o FestivAice termina nesta quinta-feira (31), com uma noite dedicada à música coral. A partir das 18h30, no auditório do Mercado Cultural AICE, com as apresentações do Coral Pró-Música, do Coral Cesama e do Àkórin – Coral Negro do Muvuka.

A entrada é gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes dos espetáculos.