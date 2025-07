O 19º Torneio Leiteiro de Valadares traz shows, competição, cavalgada e lazer para todas as famílias de Juiz de Fora e região.

A abertura oficial será nesta quinta-feira (31), a partir das 20h seguida de show com Dudu Mattos. Até o domingo (3) o público poderá conferir as diversas atrações com entrada gratuita no campo de futebol da comunidade.

No sábado (2), o Projeto JF Lazer levará brincadeiras gratuitas para toda a comunidade a partir das 14h.

- Ônibus extras:

A operação da linha 741 será reforçada, com horários para facilitar o deslocamento dos visitantes.

Confira abaixo os horários especiais de funcionamento:

Madrugada de quinta (31) para sexta (1º): saída de Valadares às 00h30.

Madrugada de sexta (1º) para sábado (2): saída de Valadares às 3h.

Madrugada de sábado (2) para domingo (3): saída de Valadares às 1h50; e veículo extra saindo às 3h30.



Veja a programação completa:

Quinta-feira (31)

13h - Chegada dos animais

18h - Esgota (retirada do leite) dos animais

19h - Missa

20h - Abertura oficial

20h30 - Show com Dudu Mattos

Sexta-feira (1º)

8h - Primeira ordenha

20h - Segunda ordenha

22h - Show com Ricardões do Forró

00h - Show com Glauco Zulo

Sábado (2)

8h - Terceira ordenha

14h - Projeto JF Lazer

15h - Palhaço Rosquinha

20h - Quarta Ordenha

22h - Show com Hugo e Alex

00h30 - Show com DJ Kallô

01h30 - Show com Sintaliga

Domingo (3)

8h - Quinta Ordenha

11h - Saída da Cavalgada

12h - Entrega da Premiação aos produtores

13h30 - Chegada da Cavalgada

14h - Show com DJ Alex JR

15h - Show com Bruno Falcão

17h - Show com João Lucas e Fabiano

19h - Shows com Palmeritos dos Teclados, Claudia Salgueiro e Grupo Movimento Fitness