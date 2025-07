A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai implementar mudanças nos quadros de horários de 37 linhas de ônibus a partir desta sexta-feira, 1º de agosto. A medida, realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), visa melhorar a pontualidade, a oferta de veículos e a qualidade do serviço prestado.

Entre as alterações, destaca-se a linha 729 – Paula Lima, que passa a operar em modelo semiexpressa, com o objetivo de reduzir o tempo de viagem e aumentar a eficiência do atendimento. No sentido Bairro/Centro, o embarque será permitido até o último ponto antes da passagem em nível no Bairro Miguel Marinho. No sentido Centro/Bairro, o desembarque será autorizado apenas após essa passagem. Na área central, os pontos da Avenida Getúlio Vargas e Travessa Doutor Prisco seguirão com embarque e desembarque normais.

As mudanças são resultado de análises técnicas e de demandas da população, discutidas via Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário da Sedupp. Os novos horários já estão disponíveis nos canais oficiais da PJF.

Linhas com mudanças nos quadros de horários:

103, 105, 107, 109, 113, 121, 130, 150, 151, 204, 205, 210, 303, 315, 404, 405, 406, 412, 500, 501, 519, 526, 529, 535, 615, 705, 717, 719, 721, 728, 731, 733, 736, 739, 741, 755 e 766.





