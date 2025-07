Um incêndio destruiu, na manhã desta quinta-feira (31), um depósito de recicláveis localizado na Avenida Senhor dos Passos, nº 1003, no bairro Caiçara, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50 e, ao chegar ao local, encontrou o imóvel completamente tomado pelas chamas.

Seis militares atuaram na ocorrência, utilizando cerca de 4.500 litros de água e duas linhas de combate direto ao fogo. A ação rápida evitou que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos. A Polícia Militar e a CEMIG também prestaram apoio, garantindo a segurança da área.

Testemunhas relataram ter ouvido um forte estrondo antes do início do fogo, o que pode indicar uma possível explosão. As causas ainda serão apuradas. O imóvel estava fechado no momento do incidente e não houve vítimas.

Após a extinção do incêndio e os trabalhos de rescaldo, o trânsito na via foi liberado.