A prefeita Margarida Salomão informou na manhã desta quinta-feira (31) em coletiva de imprensa, que a Guarda Municipal de Juiz de Fora será treinada e capacitada para usar armas de fogo em sua rotina de trabalho. A expectativa é de que o processo seja encerrado até o início de 2026.

A prefeita enfatizou que, desde o início do primeiro governo, a segurança é prioridade, relembrando o investimento no sistema de monitoramento integrado, que hoje conta com 333 câmeras. Em paralelo a isso, ela relembrou o aumento das atividades urbanas, com mais equipamentos públicos, como Mercado e Ginásio Municipal, a revitalização das praças Antônio Carlos e Clodesmidt Riani – todos esses equipamentos amplamente ocupados – além do aumento do número de feiras, diurnas e noturnas. Além disso, há também uma crescente sofisticação dos processos de transgressões.

“Hoje temos mais espaços públicos para cuidar, mas também apuramos uma sofisticação dos processos de transgressão. Estamos acompanhando diversos casos e vendo que esses criminosos trabalham com equipamento de primeira qualidade. Precisamos estar preparados para essa nova realidade”, disse a prefeita.

A partir desta data, Juiz de Fora faz a adesão ao processo de armamento, assinando um ofício à Polícia Federal. Durante o próximo semestre, terá início a preparação dos profissionais, em âmbito psicológico e técnico.

“Vale lembrar que, diante dessa nova realidade que mencionamos, temos ainda o desafio de oferecer melhor proteção aos guardas municipais. E também é verdade que esse processo de armar a corporação terá um impacto dissuasório, inibindo a atuação dos criminosos”, completou a prefeita.

A previsão é de que o processo esteja completamente concluído no início de 2026.

Tags:

Armas | Guarda Municipal