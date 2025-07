A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) de Juiz de Fora está com a agenda aberta para visita mediada com grupos. A atividade é direcionada às instituições escolares públicas e privadas, organizações não governamentais e grupos de turistas.

A ação é gratuita e os pedidos devem ser protocolados via e-mail maprocultural@pjf.mg.gov.br com o assunto “Agendamento de Visita Mediada”.

A Mapro oferece visitações no prédio do Museu para as exposições presentes: “Fios de Memória, Rememorar o Brasil, Villa Ferreira Lage” e na mais nova mostra “Coleções que Revelam: o Centro de Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”.

Além disso, disponibiliza a visita no parque do Museu para desenvolvimento de iniciativas ligadas ao meio ambiente através do acervo natural. O responsável pelo agendamento deverá selecionar uma das opções para a marcação.

As visitas guiadas acontecem de terça a sexta-feira em dois turnos, sendo um às 9h30 e outro às 14h, com duração de 50 minutos. Cada grupo deve ser formado por, no máximo, 50 pessoas. As solicitações devem ser registradas com sete dias de antecedência.

Informações necessárias para o agendamento:

Nome da instituição e do representante;

Telefones de contatos;

E-mail;

Número de documento do responsável;

Número de alunos e faixa etária;

Número de responsáveis (é solicitado que haja pelo menos um responsável para cada dez pessoas);

Exposição que deseja realizar a visita mediada.

Para organizar o fluxo de visitantes no Museu, agências de turismo e escolas, os grupos com mais de 10 pessoas também deverão agendar previamente sua visita.