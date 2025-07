Em Juiz de Fora, o Moinho recebe duas exposições de arte coletivas nesta quinta-feira (31), a partir das 19h, produzidas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com obras de artistas consagrados e iniciantes da cidade.

A primeira delas é a exposição “GerAções”, que inaugurou a Galeria Nívea Bracher, no novo Mercado Municipal, e é um recorte representativo de técnicas de 24 nomes da produção local. No Moinho, ela irá ocupar um espaço inusitado: a escada que leva do térreo ao Hub de Inovação no 8° andar. Cada andar receberá entre duas a cinco obras de arte.

A segunda é a mostra “Catálogo I”, que reuniu 52 artistas no saguão do Teatro Paschoal Carlos Magno em 2018, data da abertura do espaço. O grande mural reúne as diversas expressões de artistas consagrados a iniciantes e ficará exposto no saguão do Espaço Conectar.

A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, de segunda a segunda, das 10h às 22h.

Serviço:

Início: A partir desta quinta-feira (31)

Horário: das 10h às 22h

Local: Escada externa (térreo ao 8° andar) e saguão do Espaço Conectar (5° andar)

Moinho – Avenida Juscelino Kubitschek, 900 – Francisco Bernardino

Gratuito e aberto ao público

Contato: Fernanda Lauro – (32) 99925-5053