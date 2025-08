Um homem não identificado foi atropelado por uma motocicleta na Avenida Paracatu, no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (1º). A vítima, com idade aparente de 30 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, além de traumas no tórax e no abdômen.

O Samu realizou a intubação da vítima ainda no local e o encaminhou inconsciente para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). A equipe não conseguiu acesso a documentos para identificar o paciente até o momento.

