O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINSERPUJF) informou, nesta sexta-feira (1º), que há diversos erros nos pagamentos de profissionais da saúde em Juiz de Fora, com destaque para servidores que atuam no Hospital de Pronto-Socorro (HPS).

Segundo o sindicato, diversos funcionários relataram problemas como horas extras não quitadas, adicionais noturnos ausentes e outras pendências salariais. O sindicato afirma que os equívocos afetaram trabalhadores da urgência e emergência, setores considerados essenciais no atendimento à população.

Ainda de acordo com o SINSERPUJF, uma reunião foi realizada com representantes da Prefeitura, que teria se comprometido a corrigir as inconsistências. A expectativa do sindicato é de que os valores devidos sejam regularizados até a próxima semana.

O sindicato também reforçou que permanece em contato direto com o Executivo para garantir que todos os pagamentos atrasados ou calculados de forma incorreta sejam corrigidos.

A Secretaria de Saúde informa que identificou inconsistências cadastrais relacionadas a alguns servidores que iniciaram suas atividades no mês de junho. Em razão desses erros, o pagamento das penosidades não foi devidamente processado. A Secretaria informa que já está adotando as medidas necessárias para regularizar a situação.