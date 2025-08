Um incêndio em uma garagem no bairro Linhares, em Juiz de Fora, causou o colapso de uma laje e danificou veículos na tarde desta sexta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para atender a ocorrência na rua Frederico Imbrósio. Não houve vítimas.

As chamas atingiram uma charrete e uma motocicleta que estavam no local. O calor intenso fez com que a laje da estrutura desabasse, atingindo um automóvel que também estava lá.

Segundo informações do solicitante, crianças estariam brincando com fogo na garagem. Para tentar apagar as chamas, elas teriam jogado combustível, pensando ser água, o que intensificou o incêndio.

A equipe do Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para conter a ocorrência e realizar o rescaldo. A Defesa Civil foi acionada para fazer uma avaliação técnica da estrutura

Tags:

Garagem | incêndio