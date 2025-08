A Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), em parceria com a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, em Juiz de Fora, interditou um depósito de materiais recicláveis na rua Cesário Alvim, no bairro São Bernardo, nesta quinta-feira (31).

A ação foi motivada por denúncia e constatou que o estabelecimento ocupava a calçada com materiais, prejudicando a circulação de pedestres. Durante a vistoria, também foi identificado que o local comercializava cobre sem o devido registro. O depósito recebeu auto de infração por ausência de alvará e pela colocação de materiais na via pública.

Por não possuir o Alvará de Localização e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o local foi interditado.

A operação faz parte do trabalho preventivo e de monitoramento do comércio de metais na cidade, garantindo o cumprimento da Lei nº 14.391. A norma estabelece que empresas do setor devem manter cadastro atualizado de fornecedores e comprovar a origem dos materiais, medida que auxilia no combate aos crimes de furto e receptação.

Com esse tipo de fiscalização, a Administração inibe o furto de cabos elétricos, tampas metálicas e outros itens que, frequentemente, são destinados a depósitos e ferros-velhos de forma irregular.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone: (32) 3690-7984.