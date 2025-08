As competições que fazem parte da Meia Maratona de Juiz de Fora 2025 serão realizadas neste sábado (2) e domingo (3). Por conta das corridas, o trânsito terá alterações.

No sábado (2), a partir das 19h, com o início da Night Run, o trânsito ficará bloqueado na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brasil, a partir do número 6345. Nas demais faixas, o fluxo flui normalmente. Já a Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) terá interdição total no trecho entre os cruzamentos com a Avenida Brasil e a Rua Eliza de Araújo Braga. Os corredores retornam pelo Acesso Norte e seguem pela faixa da esquerda da Avenida Coronel Vidal, até o início da Rua Doutor Henrique Burnier.

Já no domingo (3), a partir das 7h, acontece a Meia Maratona. O trânsito ficará bloqueado na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brasil, a partir do número 6345. Nas demais faixas, o fluxo flui normalmente. Já a Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) terá interdição total no trecho entre o cruzamento com a Avenida Brasil até a altura do número 696. Os corredores retornam pelo Acesso Norte e seguem pela faixa da esquerda da Avenida Coronel Vidal até o início da Rua Doutor Henrique Burnier.

Agentes de transporte e trânsito vão acompanhar os percursos garantindo a segurança dos corredores e orientando os condutores sobre as interdições.

Após a passagem dos competidores, o fluxo de veículos será liberado nas vias. As linhas do transporte coletivo que passam pelos locais das provas não farão desvios e seguirão os trajetos normalmente após a liberação do trânsito.