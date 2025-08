Um homem de 59 anos morreu na noite deste sábado (2) após ser atropelado por um ônibus na Avenida JK, no bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Samu, a vítima ficou presa embaixo do veículo. Diante da gravidade, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar o resgate. O homem foi retirado com múltiplas fraturas e inconsciente.

Durante o atendimento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe do Samu tentou reanimá-lo por cerca de 35 minutos, mas o óbito foi constatado no local.