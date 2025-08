Em Juiz de Fora, por conta das obras na Rua Paracatu, no trecho próximo à Garganta do Dilermando, o trânsito ficará interditado na pista que dá acesso à Avenida Barão do Rio Branco, nesta terça-feira (5).

Os motoristas que trafegam pela Rua Paracatu e desejam acessar a Avenida Barão do Rio Branco deverão fazer o retorno na rotatória localizada 250 metros à frente da intervenção.

A previsão é de que a pista seja liberada ao fim do dia. Agentes de transporte e trânsito estarão no local orientando os condutores e organizando o fluxo.