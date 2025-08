A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal), promove neste sábado, 9 de agosto, mais uma edição do evento de adoção responsável de cães e gatos. A ação será realizada no Parque Halfeld, das 9h às 13h, como parte da campanha “Me Adota Aí!”.

Até o momento, 332 animais já foram adotados em 2025, sendo 197 no Canil Municipal e 135 em feiras externas. O evento deste sábado será o 20º do ano.

Além da adoção, serão oferecidos gratuitamente vacinação antirrábica e microchipagem de animais.

Para adotar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O interessado passará por entrevista com a equipe técnica da Sebeal. É obrigatório levar coleira ou caixa de transporte para garantir a segurança do animal.