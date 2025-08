A 43ª edição do Miss Brasil Gay anunciou a abertura da votação popular, nessa segunda-feira (4), com novidades: pela primeira vez, a vencedora com maior número de votos garante uma vaga no TOP 6 da competição.

A eleita pelos internautas será anunciada durante a cerimônia, no dia do concurso, que elege o mais belo transformista do país, marcado para o dia 23 deste mês, no Terrazzo, em Juiz de Fora.



Os usuários podem realizar a votação até o dia 22 de agosto, mediante a contribuição simbólica R$2,10 para cada voto no site deste link.

“Os grandes concursos de beleza pelo Brasil e mundo afora já seguem esse modelo de votação do júri popular. O Miss Brasil Gay não seria diferente. Estamos acompanhando as tendências e buscando nos atualizar em relação às novidades que acontecem no mercado”, explicou o diretor artístico e coordenador nacional do concurso, André Pavam.

Mais uma novidade também chega inspirada no que vem sendo feito nos concursos atuais de Miss Universo, a inclusão da etapa: a oratória. As candidatas finalistas responderão a perguntas de conhecimentos gerais, com temas sorteados na hora.

Outra ação inédita deste ano é que serão 12 semifinalistas, de onde sairão 6 finalistas, sendo uma delas a vencedora deste júri popular.

VOTO ELETRÔNICO

Outra novidade já anunciada para a edição 2025 do Miss Brasil Gay é o voto dos jurados por meio de aplicativo eletrônico, imediatamente após as apresentações das candidatas. Com auditoria para garantir a transparência, o objetivo é tornar a cerimônia mais dinâmica e expandir as tecnologias para facilitar a apuração dos votos.

MISS BRASIL GAY 2025

Além do principal espetáculo, protagonizado pelas 27 candidatas que desfilam em trajes típicos e de gala em busca do título de Miss Brasil Gay, a programação inclui outras atrações artísticas. O grande mote é a resistência. Ele faz parte da história do Miss ao longo das 42 edições.

“O Miss Brasil Gay é um ato de resistência, de enfrentamento de dificuldades, sejam financeiras, de preconceito, de direitos não reconhecidos; por isso, estamos aqui, mais uma vez, trazendo nossa mensagem de respeito à diversidade, por meio do glamour, da beleza, da alegria e da arte do transformismo”, declarou o organizador do Miss Brasil Gay, Michel Brucce.

Ele lembra, também, que, em 2024, durante o concurso, houve uma ocupação da rede hoteleira de Juiz de Fora de mais de 90% e R$7,5 milhões foram injetados na economia da cidade. Michel projeta um cenário ainda mais positivo, por conta da programação da Semana da Diversidade, que acontecerá no mesmo período.



Venda de ingressos

As vendas de ingressos já estão abertas em diversas modalidades. As compras on-line poderão ser feitas pelo site do concurso www.missbrasilgay.com.br ou, presencialmente, no Zine Cultural, em Juiz de Fora, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h (Praça Menelick de Carvalho, 150).



Sobre o Miss Brasil Gay

Em 1976, na cidade de Juiz de Fora, o cabeleireiro Francisco Mota criou o evento. Trata-se de uma competição entre 27 candidatas (26 estados brasileiros e o Distrito Federal) onde é eleito o mais belo transformista do país. As principais regras são: os concorrentes devem ser do sexo masculino; não podem ser travestis ou transexuais; proibidas as intervenções cirúrgicas estéticas com prótese (seios e glúteos). O evento é conhecido internacionalmente, fato que lhe rendeu o registro como patrimônio imaterial do município em 2007.