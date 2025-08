Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (5) na BR-267, altura do km 139, no distrito de Valadares, em Juiz de Fora. O veículo seguia no sentido Varginha–Rio de Janeiro e transportava produtos de uma empresa.

O motorista, de 36 anos, não sofreu ferimentos. Segundo ele, o acidente foi causado por sonolência ao volante.

Houve pequeno vazamento de óleo diesel de um dos tanques. O Corpo de Bombeiros isolou a área, conteve o vazamento e evitou contaminação. A empresa acionou a AMBIPAR para medidas ambientais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito e assumiu as providências legais. A rodovia não precisou ser totalmente interditada.

