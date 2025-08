Uma mulher em situação de rua de 42 anos foi encontrada morta no Parque Halfeld, no Centro de Juiz de Fora, no fim da tarde desta terça-feira (5).

Segundo informações do Samu, a equipe foi acionada pela Guarda Municipal por volta das 17h10. Ao chegar ao local, os profissionais constataram o óbito por causa natural.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência.