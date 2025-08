Em celebração ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, comemorado em 17 de agosto, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Turismo, realiza duas edições do projeto “Caminhando pela História” na próxima segunda-feira (12) e na quinta-feira (15), com visitas guiadas gratuitas e abertas ao público, com inscrições já disponíveis pela plataforma Sympla.

12 de agosto – Centro de Preservação da Memória Negra + Cine-Theatro Central

Na primeira atividade, estão disponíveis 20 vagas para visitação ao Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região, localizado no Paço Municipal, na Avenida Rio Branco, esquina com o Parque Halfeld. O ponto de encontro será no próprio Paço, às 14h. A visita guiada terá duração aproximada de 1h15. Em seguida, o grupo será conduzido ao Cine-Theatro Central, um dos mais importantes patrimônios culturais e artísticos do município e do país. Inscrições por meio do link.

15 de agosto – Museu Mariano Procópio

No dia 15, também às 14h, outras 20 vagas estão disponíveis para a visitação ao Museu Mariano Procópio, um dos principais museus do período imperial e colonial do Brasil. O acervo conta com obras de grande relevância nacional e internacional, como "Tiradentes Esquartejado", de Pedro Américo, "Jornada dos Mártires", de Antônio Parreiras, e a famosa pintura francesa "O Balanço" (Les Hasards Heureux de l'Escarpolette), de Jean-Honoré Fragonard. Inscrições por meio do link.

Dia Nacional do Patrimônio Cultural

Celebrado em 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural homenageia Rodrigo Melo Franco de Andrade, figura fundamental na consolidação das políticas de preservação do patrimônio histórico e artístico no Brasil. Responsável por estruturar e dirigir o primeiro órgão nacional voltado à proteção do patrimônio, na década de 1930, seu legado permanece como referência até os dias atuais. A data é uma oportunidade para conscientizar a população sobre a importância da preservação da herança cultural e histórica brasileira, que representa a identidade e a memória coletiva do país.