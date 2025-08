A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) definiu a rota de substituição de hidrômetros prevista para agosto.

De acordo com o cronograma, as regiões Norte, Oeste, Sul e Sudeste de Juiz de Fora serão as contempladas com o serviço, que tem como objetivo medir com precisão o consumo mensal de água, reduzindo os índices de perdas apurados pela companhia.

Confira abaixo o cronograma de agosto de substituições previstas para o mês, compreendendo ruas, avenidas, bairros, distritos e loteamentos de Juiz de Fora, divididos por regiões da Cesama:

Quinta-feira (7) a sábado (9)

Região 15 – Norte

Barbosa Lage, Francisco Bernardinho, Jardim Natal, Jóquei Clube, Milho Branco I e II, Encosta do Sol, Amazônia, Vivendas da Fontes, Fazendinha Pedra Bonita, Fontesville I e II, Fazendinha do Belo Vale, Realiza e Colônia das Fontes.

Segunda-feira (11) a quarta-feira (13)

Região 18 – Norte

Barreira do Triunfo, Benfica, Distrito Industrial I e II, Val Paraiso, Vila Esperança I e II, Dias Tavares, Ponte Preta, Vila Sapê, Distrito de Toledos, Represa João Penido, Araújo, Novo Triunfo I e II, São Vicente de Paula, Miguel Marinho, Humaitá, Jardim da Saudade, Granjas Irmãos Fernandes, Igrejinha, Paula Lima, Rosário de Lima e Valadares.

Quinta-feira (14) a sábado (16)

Região 20 – Oeste

Aeroporto, Jardins Imperiais, Martelos, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Parque Imperial, Parque Jardim da Serra, São Pedro, Serro Azul, Jardim Casablanca, Itatiaia, Tupã, Cidade Universitária, Granjas do Bosque, Santana, Cristo Redentor, Santos Dumont, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Marajoara, Parque Alto, Moradas do Serro, Jardim Universitário, Parque Guadalajara, Residencial Mandala Parque, Parque Residencial Lajinha, Adolfo Vireque, Jardim das Azaleias, Chalés do Imperador, Marilândia, São Clemente, Granville, Bosque Imperial, Portal do Aeroporto, Via do Sol e Reserva São Pedro.

18 a 23 de agosto

Região 4 - Sul

Cascatinha, Cidade Nova, Estrela Sul, Ipiranga, Jardim América, Jardim da Saudade, Jardim de Alá, Jardim Gaúcho, Jardim Umuarama, Alta Vista, Arco Íris, Residencial Santa Lola, Previdenciários, Residencial Renascença, Santa Efigênia, Santa Luzia, Sagrado Coração de Jesus, São Geraldo, Terra Nostra, Vila da Aclimação e Vale Verde.

25 a 30 de agosto

Região 7 - Sudeste

Aracy, Costa Carvalho, JK, Nossa Senhora de Lourdes, Tiguera, Vila São Bernardo, Vila Florência, Santo Antônio do Paraibuna, Vila Cruzeiro, Sítio São Joaquim, Jardim da Lua, Jardim Burnier, Parque Serra Verde, Jardim Esperança, Alto Santo Antônio, Terras Altas e São Carlos, além da Avenida 7 de Setembro, no Centro.