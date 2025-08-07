A Rua Mariano Procópio, no bairro homônimo, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir deste sábado, 9, no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Senador Feliciano Pena. A interdição, prevista até terça-feira, 12, é necessária para a realização de sondagens iniciais do projeto do novo viaduto que irá transpor a linha férrea da região.

Durante o período, o trânsito de veículos estará proibido no local. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informa que agentes estarão presentes para orientar os motoristas, e o acesso dos moradores será garantido. Faixas informativas indicarão os desvios disponíveis.

Desvios no trânsito

Sentido Zona Norte Centro: seguir pela Avenida Rui Barbosa, acessar a Avenida Brasil, entrar na Rua Senador Feliciano Pena e retomar a Rua Mariano Procópio.

Sentido Centro Zona Norte: na Avenida dos Andradas, virar à direita na Rua Mariano Procópio, seguir pela Praça Agassis, Rua Oscar Surerus, acessar a Avenida Brasil e cruzar a Ponte Pedro Marques.

Alternativa adicional: antes da passagem em nível, acessar a Rua Benjamin Guimarães e seguir pelas ruas Professora Violeta Santos e Bernardo Mascarenhas.

Linhas de ônibus terão itinerários alterados

As linhas afetadas são:

111, 112, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 620, 622, 626, 636, 647, 700, 701, 702, 709 e 737.

Sentido Centro: passam a seguir pela Av. Coronel Vidal, Av. Rui Barbosa, Av. Brasil, Rua Senador Feliciano Pena e Rua Mariano Procópio.

Sentido Bairro (linhas 111, 112, 604, 700 e 705): seguem pela Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Rio Branco, Rua Américo Lobo e Av. Brasil.

Demais linhas sentido Bairro: utilizam a Rua Benjamin Guimarães, Professora Violeta Santos e Rua Bernardo Mascarenhas até o destino habitual.

