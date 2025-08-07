A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), abriu inscrições para empresas e entidades interessadas em participar de mais uma edição do projeto “Espaço Emprego JF”, que acontece no dia 28 de agosto, no Centro.

Parte das atividades LGBTQIA+ de agosto, o evento será aberto a toda a população, com o objetivo de promover a inserção de trabalhadores e trabalhadoras em vagas permanentes, temporárias, de aprendizes ou de estágios na cidade.

Os interessados deverão preencher o cadastro no endereço eletrônico deste link até a próxima quarta-feira (13).

Podem participar empresas e/ou entidades representativas com oportunidades de emprego disponíveis para contratação imediata e/ou cadastro em banco de talentos, além de vagas em cursos de qualificação gratuitos.

Os participantes serão selecionados a partir dos seguintes critérios: maior número de vagas de emprego disponíveis; maior número de vagas disponíveis em curso de qualificação gratuita; e menor prazo para efetivação da inscrição/contratação.

Para participação no evento, as empresas ficam responsáveis por informar à Sedic o número de inscrições/contratações realizadas.