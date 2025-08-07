O Mercado Municipal de Juiz de Fora recebe, neste sábado (9), uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. A partir das 14h, na Praça Gastronômica do segundo piso, o público poderá prestigiar a apresentação do Coral da Cesama, que fará um recital dedicado ao samba. A entrada é gratuita.

Ainda no sábado, às 19h, a programação continua no primeiro piso, com o show do grupo Bacharéis do Samba. Já na sexta-feira (8), também às 19h, o destaque fica por conta de Alexandre – Samba do Galo.

Programação de agosto no Mercado Municipal

O Mercado conta com uma programação musical variada ao longo de todo o mês de agosto, sempre com entrada gratuita e sem necessidade de reserva. Confira:

Terças-feiras – Chorinho no Mercado

A Hora do Choro – Às 19h.

Quartas-feiras – Pop Rock, das 19h às 22h

13/08 – Banda Pulse

20/08 – Xand (voz e violão)

27/08 – Banda Pulse

Sextas-feiras – Samba, das 19h às 22h

15/08 – Batuque Delas

22/08 – Pagode do Wendel

29/08 – Camila Brasil, com o show Samba da Brasil

Domingos – Chorinho no Mercado

A Hora do Choro, às 15h