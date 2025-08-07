A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 42 anos que estava foragido da Justiça na tarde desta quarta-feira (6), em Conselheiro Lafaiete. A prisão ocorreu no bairro Sion.

Outras prisões na região

A prisão em Conselheiro Lafaiete se soma a outras duas efetuadas nessa terça-feira (5), nos municípios de Lamim e Catas Altas da Noruega. Nesses casos, outros dois indivíduos procurados pela Justiça foram encontrados.

A PM informou que as ações fazem parte de uma operação que tem como objetivo principal a localização de alvos com mandados de prisão em aberto.