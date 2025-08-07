A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está realizando, desde quarta-feira (6), uma interligação de rede na tubulação de recalque da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Tiguera. Os serviços se estenderam até esta quinta-feira (7), afetando o fornecimento de água em alguns bairros da Região Sudeste.

São eles: Tiguera, Nossa Senhora de Lourdes, Alto Santo Antônio, Santo Antônio, Vila Santo Antônio, Vila São José, Floresta, Florestinha, Jardim Esperança, Quinta da Conceição, Granjas Bethel, Granjas Paraíso, Parque das Palmeiras, Parque Serra Verde, Pedras Preciosas e Terras Altas.

A Cesama reforça que o abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído e a previsão de normalização é até a manhã desta sexta-feira (8).

