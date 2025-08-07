Moradores do Bairro Nova Era, em Juiz de Fora, estão mobilizados para garantir a permanência de profissionais da Equipe Multiprofissional (Emulti) que atuam na Unidade Básica de Saúde da região. Um abaixo-assinado com 350 assinaturas foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, solicitando que a Prefeitura de Juiz de Fora mantenha os atendimentos oferecidos por psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e assistente social.

Segundo o Conselho Local de Saúde da UBS Nova Era, a equipe tem prestado um serviço considerado essencial à comunidade, com destaque para ações de promoção e prevenção à saúde, que também beneficiam moradores do bairro São Judas Tadeu.

Na carta enviada ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jorge Gonçalves Ramos, o grupo afirma que a retirada dos profissionais seria um retrocesso no cuidado à população e classifica a permanência da equipe como “uma questão de pura e inegável justiça”.

Diante da incerteza sobre o futuro dos serviços, moradores estão organizando uma manifestação para a próxima segunda-feira (11), em frente à unidade de saúde.

Entramos em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora e aguardamos retorno.