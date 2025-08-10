Daniel e Rafael estão juntos há 11 anos e sempre sonharam em formar uma família. Esse sonho ganhou forma com a chegada de Manu, a filha que transformou suas vidas e deu novo sentido ao que é ser pai.

A menina já era conhecida do casal, que acompanhava de perto sua difícil situação familiar. Sempre presentes, ofereciam ajuda como podiam. Mas tudo mudou quando a saúde de Manu se agravou.

A situação se tornou crítica quando a criança teve um problema de saúde grave e a família biológica pediu socorro ao casal. A médica do hospital alertou que a pequena não poderia voltar para as condições em que vivia, e a família biológica não tinha condições de cuidar dela. Foi nesse momento que Daniel e Rafael decidiram que não deixariam a menina ir para um abrigo. “A gente vai lutar por ela”, disseram.

A jornada de adoção começou ali, com a comprovação do vínculo que já existia. Aos 2 anos e meio, a vida de Manu foi resgatada pelo amor de Daniel e Rafael, que passaram por todo o processo burocrático e, atualmente, aguardam a conclusão da adoção para a mudança dos documentos da filha.

O amor que quebra preconceitos

A chegada de Manu quebrou paradigmas e preconceitos, e hoje o momento é de celebração da família que ela ajudou a construir. “Ela veio para mudar a cabeça de todo mundo e mostrar que o que rege tudo é o amor”, diz Daniel.

Com sua espontaneidade e alegria, Manu entende perfeitamente sua história. Quando perguntada sobre seus pais, ela responde com orgulho: “Eu tenho dois papais”. Para ela, o Dia dos Pais significa dois presentes e um lar cheio de carinho.

Manu fala com naturalidade sobre sua adoção e mostra, com seu jeito simples, que o amor não tem forma, cor ou gênero. “Família é quem cria, família é quem dá amor”, afirma Daniel. É com essa certeza que eles seguem, lado a lado, construindo uma vida de afeto e pertencimento.