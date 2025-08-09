Minas Gerais já tem sua representante confirmada para o concurso Belezas do Brasil 2025, que acontece em dezembro. E ela vai direto de Juiz de Fora: Maria Carolina Rodrigues, 33 anos, retorna aos palcos nacionais com o propósito de representar o estado com garra, propósito e muita história para contar.

“Ser a Beleza de Minas Gerais significa muito pra mim”, afirma Maria Carolina, que iniciou sua trajetória no mundo miss em 2018, quando foi finalista do Miss Minas Gerais Universo, também representando sua cidade natal. Desde então, a mineira vem acumulando experiências importantes no universo dos concursos de beleza.

FOTO: Arquivo Pessoal: Maria Carolina - Maria Carolina

Em 2019, teve a oportunidade de representar o país no exterior, na Croácia, como Miss Tourism World Brasil. Já em 2020, em meio ao auge da pandemia, participou do primeiro concurso internacional virtual, o Miss Emerald, onde também foi finalista.

Mas sua jornada não parou por aí. Em 2023, Maria Carolina representou o Triângulo Mineiro no próprio Belezas do Brasil, e agora retorna ao certame com a responsabilidade — e honra — de ser Minas Gerais por inteiro.

“Acredito que com minha experiência posso fazer um excelente trabalho e espero muito trazer esta coroa para o nosso estado. Levo comigo todos que acreditaram no meu trabalho desde o começo. Eu sou uma miss com propósito, quero ser a voz de quem ainda não tem espaço.”

Mais do que um título, Maria Carolina enxerga o palco como uma plataforma de representatividade e transformação. “Independente da idade, do estado civil, de quantas tentativas você já teve na vida, nunca é tarde para realizar sonhos. É com essa crença que estarei no palco, gritando o nome de Minas Gerais!”

Orgulho de mãe: “Maria Carolina sempre foi determinada”

Ao longo da trajetória de Maria Carolina, o apoio familiar nunca faltou. Sua mãe, Cátia Rodrigues, relembra com carinho o quanto esteve presente em cada passo da filha nessa jornada.

“Maria Carolina já participou de vários concursos e sempre estive ao lado dela, apoiando e acompanhando os processos. Apenas na Croácia, no Miss Tourism World, não estive presencialmente”, conta.

FOTO: Arquivo Pessoal: Cátia Rodrigues - Maria Carolina

Para ela, mais do que a beleza, o que torna a filha especial é o propósito. “É um orgulho ver minha filha representar nosso estado, não fazendo uso da beleza como primeiro ponto, mas com o desejo de dar voz e vez à nossa linda Minas Gerais, com muita dedicação e determinação.”

O concurso Belezas do Brasil 2025 será realizado em dezembro, reunindo representantes de todos os estados do país. Com coragem, experiência e alma mineira, Maria Carolina promete levar Juiz de Fora e todo o estado no coração e na fala, a cada passo no palco.