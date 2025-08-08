A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito sobre o acidente de trânsito ocorrido em março, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora e indiciou dois homens, de 22 e 25 anos, por envolvimento em um racha que resultou em ferimentos graves para duas pessoas.

Segundo a investigação, os suspeitos, que estavam disputando o racha em caminhonetes e haviam consumido bebidas alcoólicas, fugiram de uma abordagem policial no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O motorista de 25 anos, ao trafegar na contramão em alta velocidade, colidiu de frente com uma motocicleta. Ele foi indiciado por dupla tentativa de homicídio, omissão de socorro e fuga do local. Os dois suspeitos responderão por embriaguez ao volante, direção perigosa, racha e desobediência.

Imagens de segurança e laudos periciais confirmaram que os veículos trafegavam a mais de 90 km/h em uma área com limite de 40 km/h, realizando ultrapassagens perigosas. As vítimas da motocicleta foram socorridas em estado grave.