A rodada de negociação coletiva do transporte urbano municipal, entre o Consórcio Via JF e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (SINTTRO-JF), realizada nesta sexta-feira (30), sob mediação do Ministério do Trabalho, terminou sem um acordo final. As discussões encerraram por volta das 13h, com as partes mantendo as conversas em aberto.

O Consórcio Via JF apresentou uma nova proposta de reajuste salarial de 5% que foi rejeitada pela categoria, um pequeno aumento em relação aos 4,7% oferecidos inicialmente. Anteriormente, os profissionais da área já haviam apresentado uma proposta de reajuste salarial de 12%.

Porém, as negociações continuarão. O representante do SINTTRO-JF, Claudinei Janeiro, confirmou uma nova reunião agendada para o dia 18 de agosto, às 14h.