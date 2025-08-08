A Polícia Militar (PM) cumpriu um mandado de busca e apreensão, no bairro Vila São Vicente, em Congonhas, nessa quinta-feira (7), resultando na prisão de um homem de 41 anos por suspeita de tráfico de drogas.

Na residência apontada, a PM apreendeu:

14 papelotes de cocaína

Um pacote com diversos pinos vazios

Dois tabletes e uma bucha de maconha

R$ 1.425 em dinheiro

Duas balanças de precisão e duas máquinas de cartão

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.