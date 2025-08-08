O parque do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, recebe mais uma ação do projeto “Yoga no Museu” neste sábado (9).

A aula será realizada pela professora Sandra de Sousa, do SATYA Yoga, às 10h.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público, sem restrição de faixa etária. Não é necessário realizar inscrição para a atividade.

O acesso ao jardim pode ser feito pela Rua Mariano Procópio, 1100. Os participantes devem levar uma garrafinha de água para a hidratação e um tapetinho ou canga para utilizar durante a prática.