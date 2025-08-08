A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) de Juiz de Fora abriu inscrições para o Curso de Português para Migrantes e Refugiados, oferecido gratuitamente, para pessoas com idade a partir de 12 anos.
O curso é para facilitar a integração e a comunicação das pessoas migrantes, mitigando os desafios enfrentados em relação ao idioma.
Para participar, basta preencher o formulário de inscrição deste link e comparecer no local e horário escolhidos para iniciar o curso.
Confira os locais e horários das aulas:
14h às 16h - 2ª feiras
Escola Estadual Presidente Costa e Silva (Polivalente de Benfica), Av. Afonso Garcia, 625 - Benfica
18h às 20h - 2ª feiras
Instituto Estadual de Educação (Escola Normal), Av. Getúlio Vargas, s/n - Centro