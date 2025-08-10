Na noite de sábado (9), por volta das 19h10, um VW/Voyage colidiu contra um poste em Juiz de Fora, deixando quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma passageira de 31 anos ficou presa às ferragens e precisou ser retirada após corte dos bancos do veículo.

Outras três vítimas — duas adolescentes de 14 e 15 anos e um menino de 11 — tiveram ferimentos leves e receberam atendimento pré-hospitalar no local, junto a equipes do Samu. Todas foram encaminhadas ao HPS.

O condutor deixou o local antes da chegada do socorro. A Polícia Militar registrou a ocorrência.