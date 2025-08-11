Nesta segunda-feira (11), o Vagou JF cadastrou 11 novas oportunidades de emprego, totalizando 211 vagas disponíveis na plataforma.
Confira as vagas anunciadas hoje:
- Estágio Ensino Médio (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Chapeiro (1)
- Estágio Superior em Inteligência de Mercado e Dados (2)
- Estágio Superior em Operações Ferroviárias (1)
- Vigia (1)
- Cozinheiro com experiência (2)
- Confeiteiro (2)
Para se candidatar, acesse o link do Vagou JF e envie seu currículo.
Empresas e pessoas físicas que desejam anunciar vagas devem preencher o formulário disponível no site do Vagou JF.