Nesta segunda-feira (11), o Vagou JF cadastrou 11 novas oportunidades de emprego, totalizando 211 vagas disponíveis na plataforma.

Confira as vagas anunciadas hoje:

  • Estágio Ensino Médio (1)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Chapeiro (1)
  • Estágio Superior em Inteligência de Mercado e Dados (2)
  • Estágio Superior em Operações Ferroviárias (1)
  • Vigia (1)
  • Cozinheiro com experiência (2)
  • Confeiteiro (2)

Para se candidatar, acesse o link do Vagou JF e envie seu currículo.

Empresas e pessoas físicas que desejam anunciar vagas devem preencher o formulário disponível no site do Vagou JF.

