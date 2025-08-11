Em cartaz desde o início do FestivAice, a segunda edição da mostra “gerAções” termina nesta sexta-feira (15), na Galeria Nívea Bracher, no Mercado Cultural AICE (segundo piso do Mercado Municipal - Rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro).

O projeto trouxe uma vasta gama de artistas visuais da cidade em uma junção de diversos estilos e gerações. Ao todo, foram 22 artistas com obras expostas no espaço, trazendo dinamismo e diálogo entre as peças. Reunindo trabalhos de pintura, instalação, escultura, cerâmica, fotografia, gravura e suas variações. E unindo artistas já consagrados e conhecidos do ramo e novos nomes em ascensão.

Os últimos dias de funcionamento contam com horário de 11h às 21h, desta terça (12) a sexta-feira (15).