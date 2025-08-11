A semana começa em Juiz de Fora com tempo instável e temperaturas mais baixas, mas a previsão indica uma melhora a partir de quarta-feira. Os juiz-foranos podem esperar pancadas de chuva e frio nos primeiros dias, seguidos por sol e um aumento gradual das máximas.

Esta segunda-feira (11) termina com a noite com poucas nuvens. O dia conta com máxima de 19°C e mínima de 11°C.

A terça-feira (12), o dia amanhece com sol entre muitas nuvens, mas a tarde será marcada por pancadas de chuva. As temperaturas ficam amenas, com a máxima chegando a 19°C e a mínima em 11°C.

A partir desta quarta-feira (13), o tempo começa a mudar. O sol aparece com muitas nuvens e há períodos de céu nublado, mas a noite será de céu limpo. As temperaturas sobem, atingindo a máxima de 23°C e a mínima de 13°C.

Na quinta-feira (14), a tendência de tempo mais aberto continua, com um dia de sol e nevoeiro ao amanhecer. No entanto, as nuvens aumentam no período da tarde, e a noite será com muitas nuvens. As temperaturas se mantêm mais altas, com máxima de 23°C e mínima de 13°C.

Na sexta-feira (15) tem sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura máxima cai para 19°C, enquanto a mínima fica em 14°C.

No sábado (16), a previsão é de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado e poucas nuvens à noite. Máxima de 20°C e mínima de 14°C.

O domingo (17) será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e céu limpo à noite. As temperaturas sobem novamente, atingindo a máxima de 22°C e a mínima de 14°C.