Neste sábado (16), a Prefeitura de Juiz de Fora promove o Dia D de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A ação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 12h.

O público-alvo deve apresentar cartão de vacinação e documento de identificação. A aplicação da segunda dose deve ser feita três meses após a primeira para garantir proteção completa.

A vacina Qdenga protege contra os quatro sorotipos do vírus e é indicada a essa faixa etária por concentrar o maior número de internações e complicações. Quem teve dengue recentemente deve aguardar seis meses para iniciar a imunização. Se a infecção ocorrer entre as doses, a segunda pode ser aplicada a partir de 30 dias após o início dos sintomas.

Além da vacinação, a Prefeitura mantém ações semanais de combate ao mosquito Aedes aegypti, com visitas de agentes para eliminar criadouros.