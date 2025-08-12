A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos e do Conselho Municipal da Juventude, lançou nesta terça-feira (12), o Edital nº 001/2025, que regulamenta o VI Processo de Escolha dos representantes não governamentais para a gestão 2025/2027.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (14) até 29 de agosto, de forma on-line, pela plataforma Prefeitura Ágil, ou presencialmente na Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, 450 – 7º andar), mediante agendamento.

O processo visa preencher dez vagas a entidades, organizações e movimentos sociais que atuem com o público jovem de 15 a 29 anos, em áreas como educação, saúde, cultura, esporte, qualificação profissional, geração de emprego e renda, assistência social e direitos humanos.

A Assembleia Geral para eleição das entidades habilitadas ocorrerá no dia 1º de outubro, às 15h, na Casa dos Conselhos. A posse dos novos conselheiros está prevista para 15 de outubro.